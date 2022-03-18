Литва заборонила вивозити до Росії та Білорусі більше 60 євро готівкою

Митниця Литви повідомила про заборону продавати, давати, передавати чи експортувати євро до Росії та Білорусі. Це діє для фізичних та юридичних осіб.

При цьому заборону не можна порушувати навіть якщо подається декларація про готівку. Також Литва обмежує суму готівки у євро, яку можна вивезти для особистих потреб.

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Виняткові ситуації

Водночас встановили два винятки, коли до Росії та Білорусі таки дозволять вивезти готівку. Перший із них – це дипломатичні відомства та консульські відділи або міжнародні організації у Білорусі та Росії. Вони за міжнародним правом користуються імунітетом для офіційних цілей.

Також заборона не діє для фізичних осіб та людей, які з ними їдуть до Білорусі чи Росії, і мають гроші для особистих потреб. Але вони можуть везти не більше 60 євро готівки на людину. Така ж сума готівки для особистих потреб належить і працівникам компаній, наприклад, водіям. Вивезення готівки в іншій валюті не обмежується.

Що буде при порушенні заборони

Якщо литовська митниця виявить, що людина везе більше готівки, ніж дозволено, то декларацію готівки не оформлять. Порушника ж повернуть до Литви з грошима.

За це йому загрожує адміністративна відповідальність. Вивезення євро до Росії та Білорусі обмежене у рамках здійснення регламенту Ради.

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