Для захисту українського неба: у Литві зібрали 14 мільйонів євро на радари

У Литві провели марафон RADAROM, під час якого зібрали 14 мільйонів євро. Їх скерують на закупівлю 14 радарів, які захищатимуть небо України.

24 лютого був останній день, коли мешканці Литви могли пожертвувати на радари, які допоможуть ЗСУ швидше та точніше реагувати на ворожі атаки.

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Литва зібрала 14 мільйонів євро для України

Компанія Narbutas пообіцяла подвоїти суму пожертв, зроблених за останні 15 хвилин марафону.

Ми підтримували Україну з першого дня війни – підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Серце співає від гордості за нашу компанію, тому що в найближчі 15 хвилин ми подвоїмо суму, що надійшла від ваших дзвінків,

– заявив представник компанії в ефірі.

За ці 15 хвилин вдалося зібрати менше ніж 400 тисяч, тож марафон продовжили ще на 15 хвилин. Згодом менеджерка з маркетингу Narbutas Габріеле Вайтоніте-Галдікене повідомила, що компанія виділить мільйон євро.

Компанія "Телтоніка" також приєдналася до збору, пообіцявши надати 10% від загальної суми. Тобто мовиться щонайменше про ще 1 мільйон євро.

Дивіться фото з марафону RADAROM! / Фото LRT

Програма LRT TELEVISION 24 лютого протягом усього дня була присвячена виключно Україні – під час телемарафону RADAROM! глядачів чекали спеціальні випуски. Зокрема, мовиться про:

репортажі, у яких аудиторія познайомилася з героями, які борються за Україну на полі бою,

документальні фільми, що розкривають реальність війни.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що боротьба українців сповнена жертв, але вона свідчить про надзвичайну силу та характер нації.

Згадаймо – кілька років тому були різні розмови – чотири, п'ять днів, два тижні, може, витримає, а може, ні. Сьогодні ми говоримо про те, що чудовисько з глиняними ногами (російська армія – 24 Канал) більше не може продовжувати бій і повільно піддається відчаю,

– заявив президент.

Тому, за словами Науседи, у цей вирішальний момент варто зробити все, щоб український народ відчував підтримку Литви, мужньо боровся та здобув перемогу.

"Я думаю, що ця війна змінила нас усіх, змінила Україну, змінила Литву, змінила Європу, змінила світ", – підсумував литовський лідер.

Під час прямого ефіру також виступив колишній президент Литви Валдас Адамкус.

"Сьогодні я можу лише радіти, що настрій, рішучість у людей надавати допомогу українцям триває, не припиняється. Але, вочевидь, тягар ліг на Збройні Сили – там потрібна допомога. Народ Литви продемонстрував свою щирість, без вагань показав, за що він стоїть, чому він стоїть, що він буде підтримувати це й надалі", – заявив Адамкус.

Своєю чергою, прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте підкреслила, що збір пожертвувань – це інвестиція.

"Насправді те, що ми робимо, дуже важливо, це не якась пожертва, щоб комусь допомогти – ми допомагаємо насамперед собі. Ми завжди думаємо, що на урядах лежить тягар, уряди повинні щось робити, але дуже важливо, щоб самі люди брали участь, щоб вони були залучені до цього, тому що найважливіше полягає в тому, що ми не маємо права бути втомленими", – підсумувала прем'єрка.