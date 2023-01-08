Литва будує три нові військові бази: що відомо про майбутні військові містечка

Наразі Литва будує 3 нових військових містечка. Вони будуть у різних містах, там розмістять литовські сили та сили НАТО.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що у Литві триває будівництво трьох нових військових баз. Він сказав, що там будуть "чудові умови" для військ Литви та союзників країни.

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Що відомо про майбутні військові містечка у Литві

Ще влітку у Міноборони Литви повідомили, що в країні "з нуля" побудують 3 військові містечка, їх розмістять в районі Шауляя, Вільнюса та Шилале. У січні 2023 року стало відомо, що будівництво вже йде повним ходом.

Зараз ми будуємо 3 нових військових містечка в Литві. Вони забезпечать чудові умови для наших військ і наших союзників. Це значний внесок у нашу національну безпеку,

– написав 8 січня Анушаускас.

Проєкт кожного нового військового містечка передбачає зведення будівель адміністративного та спеціального призначення: казарми, їдальні, штаби, медпункти тощо.

Плануються також спортивні споруди та поля. Крім того, передбачені технічні будівлі: склади, гаражі, заправні станції, пральні. Також там буде житло для техніків.

Коли добудують бази у Литві

Будівництво всіх трьох містечок планують завершити наприкінці 2023 року або ж на початку 2024 року. У всіх трьох нових кампусах зможуть працювати та служити до 2,5 тисячі людей, солдатів або цивільних службовців системи національної оборони.