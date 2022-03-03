У Литві назвали іменем Героїв України вулицю, яка біля посольства Росії

Цивілізований світ намагається достукатися до росіян, чия держава під керівництвом диктатора Путіна вторглася в Україну. У Литві вирішили назвати одну з вулиць іменем Героїв України.

На вулиці Героїв України буде тільки адреса посольства Росії

Іменем Героїв України назвуть вулицю у столиці Литви – Вільнюсі. Про це заявив мер Вільнюса – Реміґіюс Шимашюс.

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Символічно, що вулиця Героїв України з'явиться біля посольства Росії. У своєму фейсбуці мер Вільнюса написав, що росіянам доведеться змінити свої візитки.

Відтепер візитна картка кожного співробітника посольства Росії має віддати шану героям України. І тому, хто пише листа до посольства, доведеться думати і про жертви російської агресії, і про героїв України,

– написав Шимашюс.

Єдиною адресою на вулиці Героїв України буде посольство Росії.

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