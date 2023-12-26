Все залежить від сценарію в Україні: у Литві допустили можливість агресії Росії проти НАТО

Росія час від часу вдається до погроз щодо можливої війни проти країн НАТО. Литовський лідер оцінив, чи можливо це.

Президент Литви Гітанас Науседа висловився щодо можливої війни Росії проти НАТО. За його словами, все залежатиме від сценарію війни в Україні.

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Захід повинен підтримувати Україну

Президент Литви вважає, що Росія може розгорнути війну проти НАТО, якщо Захід припинить підтримувати Україну. Однак він також наголосив, що можливість того, що партнери перестануть допомагати нашій державі є невеликою.

Науседа сказав, що якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то вона застрягне та не зможе воювати на кількох фронтах.

Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідної допомоги... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика,

– сказав він.

За словами Науседи, "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".

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