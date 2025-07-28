У Литві досі розшукують БпЛА, який міг залетіти з Білорусі

У Литві багато людей чули та бачили у прикордонні з Білоруссю та поблизу Вільнюса безпілотник невідомого типу близько 5 години ранку 28 липня. Наразі його ще розшукують.

У поліції закликали людей не наближатися до дрона, якщо побачать його на землі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що відомо про пошуки дрона у Литві?

Близько 8:30 за місцевим часом у Міністерстві оборони Литви повідомили, що відповідні служби наразі перевіряють версії щодо можливого падіння БпЛА і локацій, де це могло статися.

Радник прем’єра Юстінас Аргустас зазначив, що наступного дня планується нарада за участі президента та безпекових структур щодо того, як покращити алгоритми дій у подібних випадках.

Практика свідчить, що поточні заходи не є ефективними й достатніми,

– заявив він.

Зазначимо, що інформацію про дрон литовські правоохоронці почали отримувати зранку в понеділок, 28 липня. За словами представника Національного центру кризових ситуацій Даріуса Бути, апарат бачили на висоті близько 200 метрів.

У соцмережах очевидці пишуть, що чули характерний гул, подібний до "Шахеда" або "Гербери". Проте точний тип дрона ще не встановлено.