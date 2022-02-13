У Литві заявили про готовність зробити для України більше

Литва у випадку повномасштабного вторгнення Росії готова розширити підтримку України. У країні розглядають відповідні можливості.

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте на тлі загрози нападу Кремля прокоментувала можливу подальшу підтримку України.

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Литва розглядає нову допомогу Україні

Шимоніте заявила, що її країна вже збирає запити на допомогу, яку може забезпечити Україні. Мовиться про знання, обладнання чи будь-яких інші потреби.

Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше,

– наголосила прем'єрка.

Литва готова прийняти за потреби українських біженців

Раніше у Литві заявили про готовність прийняти біженців з України у випадку російського нападу. За словами міністерки внутрішніх справ країни Агне Білотайте, складно називати точні цифри, бо можуть бути різні сценарії. Але Литва буде готова розмістити й понад 30 тисяч людей.

Однак там все ще продовжують сподіватися на дипломатичне вирішення ситуації.

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