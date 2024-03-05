З території Лівану ведуть один із наймасованіших обстрілів Ізраїлю за час війни
Джерело:The Times of Israel
Увечері 5 березня з території Лівану випустили близько трьох десятків ракет для обстрілу Кір'ят-Шмона в Ізраїлі. У місті та кількох прилеглих населених пунктах пролунали сирени.
У мережі активно поширюють відео атаки угруповання "Хезболла" на північний округ Ізраїлю. На кадрах видно численні перехоплення випущених ракет системою протиповітряної оборони "залізний купол". Зауважимо, що цей населений пункт на півночі Ізраїлю ліванське угруповання обстрілює регулярно.
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Ліван здійснив наймасованішу атаку
Видання The Times of Israel повідомляє, що за інформацією ЦАХАЛ, під час останнього обстрілу Кір'ят-Шмони з території Лівану випустили близько 30 ракет.
Угрупування "Хезболла" завдала удару по Ізраїлю: дивіться відео
На відео можна побачити ефективну роботу "залізного купола". Повідомляють, що це один із найпотужніших обстрілів півночі Ізраїлю.
З території Лівану атакували близько 30 ракетами: дивіться відео
У матеріалі йдеться, що щонайменше 10 снарядів були успішно перехоплені системою ППО "Залізний купол".
В мережі оприлюднили кадри роботи "залізного купола": дивіться відео
За попередньою інформацією, станом на зараз жодних повідомлень про руйнування, постраждалих або жертв немає.
З території Лівану атакували місто Кір'ят-Шмона: дивіться відео
Що цьому передувало
- Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що ізраїльські війська дуже скоро можуть вступити у бойові дії біля північного кордону країни з Ліваном.
- Під час візиту до ізраїльських військових біля кордону із палестинським анклавом Сектор Гази Ґалант зазначив, що напруженість щодо бойовиків угруповання Хезболла зростає на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі.
- Крім того, міністр оборони Ізраїлю наголосив, що сили, які були близькими до військових ЦАХАЛ біля Сектору Гази залишають поле битви й рухаються на північ. За словами Ґаланта, це потрібно для того, щоб Армія оборони Ізраїлю могла "підготуватися до того, що буде далі".
- Наостанок глава Міноборони Ізраїлю додав, що резервісти ЦАХАЛ будуть поступово звільнятися, щоб підготуватися до майбутніх операцій у Газі.
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголошував, що його країна готова вступити у війну з ліванським угрупованням. Однак усе ж вважає, що краще розв'язати конфлікт з ліванським угрупованням мирним шляхом.