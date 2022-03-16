Ліван став першою арабською країною, яка офіційно підтримала Україну та засудила Росію

Першою арабською країною, що підтримала Україну та засудила Росію на фоні її цинічного вторгнення на нашу землю, став Ліван. Там наочно продемонстрували ставлення до України.

Ліван підтримав Україну

На знак солідарності з Україною 15 березня відомий ліванський музей Палац Сюрсок у Бейруті підсвітили кольорами українського прапора, а крім того пролунали рядки Тараса Шевченка, перекладені на арабську мову.

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У заході на підтримку України взяли участь посли Європейського Союзу, Великої Сімки G7, Громада українців Лівану, Українська школа імені Агантела Кримського та інші ліванські друзі України. Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ.

Сьогодні один із найкрасивіших музеїв Лівану Палац Сюрсюк вдягнувся у синьо-жовті шати. Тут звучав арабською мовою Тарас Шевченко в перекладі Михаїла Нуайме… Все буде Україна!

– прокоментував подію Ігор Осташ.

За словами посла, прикладу Лівану послідували й інші арабські країни. Про це говорять їхні голоси на підтримку України на сесії Генасамблеї ООН.

Ігор Осташ наголосив, що місце для ілюмінації обрали невипадково. Воно є основним культурним центром православних ліванців, і саме тут любив гуляти український історик Агатангел Кримський, який свого часу провів у Лівані 2 роки.

"Ліван з Україною! Слава Україні!", – підсумував посол.

Звернення посла Лівану в Україні Ігора Осташа: дивіться відео



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