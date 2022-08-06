Докази облетіли весь світ, – посол про судно із вкраденим українським зерном у Лівані

російські окупанти вкрали в Україні сотні тисяч тонн зерна. Вони сподівалися його сховати, але усі їхні маршрути вдалося відслідкувати.

Україні завдяки потужній підтримці міжнародної спільноти вдалося відслідкувати маршрут, за яким російські окупанти вивозили крадене в Україні зерно. У Лівані вдалося затримати судно із краденим борошном та ячменем, але суддя неочікувано закрила справу та відпустила корабель LAODICEA під сирійським прапором, на якому виявили награбоване.

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Посол України в Лівані про несподіване закриття справи

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що рішення ліванського суду про закриття справи було політичним. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Він повідомив, що завершення цієї напружної детективної історії, за якою спостерігав увесь світ, було вкрай нелогічним. Спочатку Україні вдалося зробити неможливе та домогтися арешту із краденим окупантами в Україні зерном.

"Вони не допускали нас на судно, але нам вдалося прорватися та взяти зразки ячменю. Також нам вдалося знайти мішок українського борошна, це найважливіший доказ у справі, який побачив увесь світ", – повідомив дипломат.

Щоправда, після збору доказової бази та сама суддя, яка арештувала судно, вирішила зупинити процес, скасувати усі рішення та відпустити судно з порту Тріполі. Як зауважив посол, це рішення було політичним, суддя його прийняла під тиском міністра транспорту, який контролює місцеву митницю, та кількох політичних партій Лівану.

Увесь світ бачив, що у Лівані намагалися продати крадене українське борошно, я навіть опублікував у Лівані відповідну статтю. Вона матиме резонанс, ми показали всі докази і, що найголовніше, – у нас були супутникові фото з 4 країн, у нас колосальна дипломатична підтримка від багатьох держав,

– повідомив Осташ.

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