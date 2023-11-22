Незручний напрямок для росіян, – Світан про проблеми ворога на лівому березі Херсонщини

На півдні України тривають бої навколо села Кринки лівобережної Херсонщини. Українські морпіхи утримують та потроху розширюють плацдарм на східному березі Дніпра.

Російське командування б'є на сполох, оскільки потрібно ухвалити серйозне рішення – покинути плацдарм або перекинути військових з Авдіївки та інших напрямків. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що Херсонський напрямок незручний для окупантів.

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Сили оборони можуть погіршити становище ворога

Світан пояснив, що росіянам потрібно здолати чималий шлях, щоб доставити техніку та особовий склад для підкріплення на лівий берег Херсонської області:

600 – 700 кілометрів, якщо виїхати з Ростова та рухатися через Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Олешки або Нову Каховку; 300 – 400 кілометрів, якщо виїхати з Тамані та їхати через Керченський міст – Джанкой – Мелітополь або Армянськ – Олешки чи Нову Каховку.

Маршрути доволі довгі та вже стали небезпечними. Посилити проблеми російських військ на лівому березі можна, знищивши Керченський міст. Тоді в росіян залишиться лише один шлях – перекидання озброєння з Ростова. Тут ворогу буде складно налагодити логістичні ланцюги для стабільного постачання військ, які обороняються або наступають на Херсонському напрямку.

Це незручний напрямок для росіян. А для нас виходить найбільш ймовірний для виконання бойових дій. "Плече" постачання коротке на лівий та правий берег. Форсування відбуватиметься виходячи з кількості сил, резервів та засобів для виконання таких завдань,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Росіянам потрібно ухвалити важливе рішення

Як пояснив Світан, українські військові поки створили тактичний плацдарм на лівобережжі без певних фортифікаційних споруд, який можна покинути й проводити рейд. А ось оперативний плацдарм невигідний стороні, яка наступає. Спочатку потрібно зрозуміти подальший стратегічний напрямок – Скадовськ на березі Чорного моря або Армянськ і відповідно вхід у Крим.

Тільки після цього ухвалювати рішення для виконання серйозних заходів на лівому березі,

– наголосив військовий експерт.

Зараз же українські воїни виконують наступні завдання на лівобережжі:

відкидають лінію бойового зіткнення з росіянами й намагаються убезпечити херсонців від ворожої роботи артилерії по Херсону та околицях;

намагаються переманити російських військових зі Сходу – Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута, Куп'янська й міста Сватове Луганської області.

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Росіянам зараз не вигідно перекидати військо зі Сходу на лівий берег. Водночас залишити плацдарми, який Сили оборони розширюють на лівобережжі, також не можуть.

Зараз будуть метушитися, яке рішення ухвалити. Це викликає нервовість у російських штабах, що нам лише на руку,

– підсумував Роман Світан.

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