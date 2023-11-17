Концентрація велика, але є нюанс: які в окупантів оборонні можливості на лівобережжі Херсонщини

Українські посадовці та військові офіційно підтвердили, що Сили оборони розпочали проведення операції на лівому березі Дніпра. Зараз бої тривають на невигідних для агресора рубежах, однак про суттєвий успіх Сил оборони говорити поки що зарано.

Такою думкою із 24 Каналом поділився льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. За його спостереженнями, певні незручності у веденні бойових дій на лівому березі Херсонщини відчувають і Сили оборони, і окупаційні війська.

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Що відбувається на лівому березі Дніпра

Росія сконцентрувала на лівому березі Дніпра від 50 до 70 тисяч своїх військових. Це серйозні сили, однак вони розтягнуті вздовж ріки на кількасот кілометрів. Через це щільність російських військ на цьому напрямку є невисокою, чим і користуються Сили оборони.

Крім того, після підриву Каховської ГЕС перші дві лінії оборони агресора змило водою, і зараз у тих місцях просто неможливо "закопатися" поблизу берега через велику кількість ґрунтових вод. Саме тому для Росії немає сенсу концентрувати свої сили в місцях плацдармів і намагатися вийти до берегової лінії.

Які виклики стоять перед Україною

Третя лінія оборони росіян на Херсонщині розташована в середньому за 15 кілометрів від берега. Відповідно, на цих 15-кілометрах утворилася "сіра зона", в якій агресору важко чинити спротив Силам оборони.

Завдяки проактивним діям українські морпіхи зуміли створити на лівому березі Дніпра низку плацдармів. Але для того, щоб мати змогу перекидати потужніші формування, Силам оборони потрібно хоча б в одному місці взяти під контроль усю 15-кілометрову прибережну зону.

Роман Світан про ситуацію на лівому березі Херсонщині: дивіться відео

В такому випадку, Україна зможе перекидати на лівий берег танки, артилерію та зенітні комплекси. Нині ж завдання в цій сірій зоні виконують невеликі розвідувальні групи, які в разі потреби можуть швидко повернутися на правий берег.

"Поки що все залежить від дій Росії, яка може перекинути на Херсонщину додаткові сили з-під Куп’янська або Донецька. Імовірно також, що у Сил оборони не достатньо засобів для сталого утримання значних територій на лівому березі Дніпра", – припустив Світан.

Що відбувається на інших ділянках фронту