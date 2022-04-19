Лівобережна частина Маріуполя фактично відрізана від інших районів, – радник мера Маріуполя

Росіяни постійно намагаються показати, що вони щось взяли під контроль, але їм не вдається. Маріуполь став суцільною лінією фронту, тому важко сказати хто і що контролює.

Про це розповів Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя у ефірі 24 каналу. Він також зазначив,що на "Азовсталь" справді скидають надважкі протибункерні бомби.

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Сьогодні лівобережна частина Маріуполя відрізана від інших трьох районів. Мешканці не можуть, на жаль, потрапити хоч-кудись, зазначає Андрющенко.

Ми спостерігаємо за ситуацією, нам справді допомагає те,що не усі райони контролюють рашисти, тому встановлення тотального контролю провалюється,

– переконаний радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. У підземних укриттях металургійного комбінату перебувають не менш як 1 000 цивільних, здебільшого це жінки та діти. Ворог пропонував захисникам Маруполя здатись – вони відмовилися.

Коротко про ситуацію в Маріуполі сьогодні: дивіться відео