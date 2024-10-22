Кадирівці покинули блокпости на окупованій Херсонщині: в Каланчаку вони побилися з дагестанцями

Війська глави Чечні Рамзана Кадирова покидають блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області. Тепер їх там повністю заміняють росіяни.

Про це розповіли джерела 24 Каналу. Окрім того, на лівобережжі Херсонщини кадирівці також побилися з дагестанцями.

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Яка ситуація з кадирівцями в окупованій частині Херсонщини

Співрозмовник розповів, що один із кадирівців на тимчасово окупованій території стверджував, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню. Тому на блокпостах, де були лише солдати Кадирова, тепер стоять росіяни.

За даними джерела покинули блокпости кадирівці у багатьох населених пунктах Херсонської області.

Так, один із колаборантів стверджував, що невелика колона техніки проїхала до кафе "Наірі", що поблизу Антонівки, а потім розвернулася і поїхала назад.

Пізніше був вибух і частина мосту через річку Конка впала у воду,

– зазначило джерело.

Окрім того, як зазначив співрозмовник, у тимчасово окупованому Каланчаку війська Рамзана Кадирова побилися з дагестанцями. Таким чином, вочевидь, конфлікт між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим вийшов далеко за межі кавказького регіону.

Що відомо про конфлікт Кадирова та сенатора Дагестану