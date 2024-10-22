Кадирівці покинули блокпости на окупованій Херсонщині: в Каланчаку вони побилися з дагестанцями
Війська глави Чечні Рамзана Кадирова покидають блокпости на тимчасово окупованій території Херсонської області. Тепер їх там повністю заміняють росіяни.
Про це розповіли джерела 24 Каналу. Окрім того, на лівобережжі Херсонщини кадирівці також побилися з дагестанцями.
До теми Кадиров анонсував "кровну помсту" й просто втік: як розгортається його конфлікт з Кремлем
Яка ситуація з кадирівцями в окупованій частині Херсонщини
Співрозмовник розповів, що один із кадирівців на тимчасово окупованій території стверджував, що їхні війська повертаються назад додому у Чечню. Тому на блокпостах, де були лише солдати Кадирова, тепер стоять росіяни.
За даними джерела покинули блокпости кадирівці у багатьох населених пунктах Херсонської області.
Так, один із колаборантів стверджував, що невелика колона техніки проїхала до кафе "Наірі", що поблизу Антонівки, а потім розвернулася і поїхала назад.
Пізніше був вибух і частина мосту через річку Конка впала у воду,
– зазначило джерело.
Окрім того, як зазначив співрозмовник, у тимчасово окупованому Каланчаку війська Рамзана Кадирова побилися з дагестанцями. Таким чином, вочевидь, конфлікт між Рамзаном Кадировим і сенатором від Дагестану, мільярдером Сулейманом Керімовим вийшов далеко за межі кавказького регіону.
Що відомо про конфлікт Кадирова та сенатора Дагестану
- Суперечка почалася між навколо контролю над російською компанією Wildberries, 99% акцій якої належить Тетяні Бакальчук (у дівоцтві Кім), а 1% – її чоловіку Владиславу Бакальчуку. Після розлучення Тетяна Бакальчук провела операцію зі злиття Wildberries з компанією зовнішньої реклами RUSS, підконтрольну дагестанцю Сулейману Керімову.
- Владислав Бакальчук, своєю чергою, попросив підтримку у Рамзана Кадирова. Інтерес глави Чечні був у тому, що велику компанію намагався забрати "конкурентний" бізнес-клан вихідців із Дагестану.
- Зрештою це призвело до перестрілки, яка відбулася 18 вересня в офісі компанії Wildberries у Москві. Тоді внаслідок поранень загинули двоє інгушів, найнятих Керімовим. Ще близько десяти людей зазнали поранень.
- Закінчилося все тим, що Рамзан Кадиров оголосив "кровну помсту" Сулейману Керімову та двом депутатам Держдуми – Бекхану Барахоеву та Різвану Курбанову. Усі троє, за словами голови Чечні, збиралися "замовити його вбивство", хоча насправді мовиться про гроші та переділ компанії під свою монополію.