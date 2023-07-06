На лівому березі Києва – вибухи: що сталося
6 липня 2023, 09:37Читать новость на русском
Джерело:КМВА
Зранку 6 липня мешканці Києва почули гучні вибухи. Столична влада вже пояснила, що сталося насправді.
У КМВА зазначили, що зараз працюють наші військові. Вибухи чутно на лівому березі Києва.
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У Києві – гучні вибухи
Влада попередила, що 6 липня буде дуже гучно у столиці. Однак потрібно зберігати спокій.
Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно! Зберігайте спокій!
– розповіли у КМВА.
До речі, 6 липня у Вишгородському районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Тому зберігайте спокій – роботи планові.
Масована ракетна атака України 6 липня: все, що відомо
- У Повітряних силах розповіли, що близько 1-ї ночі ворог завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".
- Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
- Унаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр".
- На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.
- До ліквідації наслідків удару у Львові залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.
- Також уламок ракети впав в одному із сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.
- Окрім цього, внаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.
- На ракетний обстріл Львова відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків ракетного удару.
- Зараз на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
- До речі, на Черкащині зафіксовано падіння уламків збитої крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено. На щастя, без потерпілих.