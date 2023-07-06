На лівому березі Києва – вибухи: що сталося

Зранку 6 липня мешканці Києва почули гучні вибухи. Столична влада вже пояснила, що сталося насправді.

У КМВА зазначили, що зараз працюють наші військові. Вибухи чутно на лівому березі Києва.

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У Києві – гучні вибухи

Влада попередила, що 6 липня буде дуже гучно у столиці. Однак потрібно зберігати спокій.

Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно! Зберігайте спокій!

– розповіли у КМВА.

До речі, 6 липня у Вишгородському районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Тому зберігайте спокій – роботи планові.

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