Лієв хоче пройти детектор брехні, аби довести, що не крав кошти на снаряди для ЗСУ

Колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв заявив про готовність пройти публічний поліграф, аби підтвердити свою невинуватість. Чоловіка підозрюють у заволодінні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для армії.

Ексочільник департаменту Міністерства оборони Лієв запросив долучитися до "експерименту" усіх представників медіа.

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Лієв йде на поліграф, аби "пролити світло"

Так, на своїй сторінці у фейсбуці чиновник повідомив про те, що у понеділок, 5 лютого, пройде публічний поліграф. Про місце проведення він пообіцяв сказати пізніше після акредитації представників ЗМІ.

Я вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями",

– йдеться у заяві Лієва.

Експосадовець Міноборони запевнив, що дасть відповіді на всі запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня".

Питання, на які планує відповісти експосадовець Міноборони / Фото Facebook Лієва

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