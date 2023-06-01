"Українське продовження батька": кохана Саакашвілі нардепка Ліза Ясько народила дитину
Джерело:Ліза Ясько
До Дня захисту дітей народна депутатка та кохана Міхеіла Саакашвілі Ліза Ясько повідомила, що стала матір'ю. Вона натякнула, що батьком дитини може бути колишній президент Грузії.
Ясько розчулила мережу дописом у мережі. Варто зазначити, що нардепка не вказала ні стать, ні дату народження, ні батька дитини.
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"Ми зовсім по-іншому все уявляли"
Кохана Саакашвілі у дописі розповіла про складнощі народження дитини в реаліях війни. Ясько підкреслила, що окрім війни неабияк вплинула і відсутність батька поряд. Нардепка повідомила, що він зараз не "на свободі" й "не в здоров'ї", натякаючи на Саакашвілі.
Моя дитина – це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України,
– написала про батька Ясько.
Окремо у дописі нардепка розповіла про складнощі самостійно виховувати дитину. Вона описала, що під час важливих місяців була одна й опинялася у страшних ситуаціях.
"Ми зовсім по іншому все уявляли. Обставини та реальність були зовсім іншими. По суті з батьків дитини – тільки ти у дитини є. Поряд тільки ти – мама, яка виконує за двох функції й мами, й тата", – підкреслила Ясько.
Останні новини про стан Саакашвілі
- Брат політика заявляв, що Саакашвілі перебуває у критичному стані. Його вага зменшилася до 60 кілограмів, зараз він навіть не може самостійно встати з ліжка.
- Нині Саакашвілі знаходиться на лікуванні у клініці "Вівамед". Проте в установі заявили, що хочуть відмовитися від пацієнта, оскільки сумніваються у доцільності перебування політика в лікарні. Адвокат Саакашвілі заявив, що обурений такою заявою лікарів, адже це є смертним вироком у його стані.
- У березні Саакашвілі заявив, що має критичне пошкодження мозку. Це підтвердили під час МРТ. Окрім того, політик стверджує, що більшість цих симптомів пов'язана з отруєнням тяжкими металами.