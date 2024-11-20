США передадуть Україні новітні протипіхотні міни для стримування Росії

Сполучені Штати ухвалили рішення передати Україні новітні протипіхотні міни. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що таке рішення викликане зміною російської тактики на фронті.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. До того ж Остін підтвердив, що президент Джо Байден особисто санкціонував цей крок.

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Україна отримає новітнє озброєння для ЗСУ

Наразі на полі бою домінують наземні війська, а не бронетехніка, тому Україна потребує ефективних засобів для уповільнення наступу ворога.

Нові протипіхотні міни мають бути максимально безпечними у використанні. Вони не залишаються активними назавжди, адже оснащені системою самознищення, що мінімізує ризики для цивільного населення.

Ці міни кардинально відрізняються від тих, які використовує Росія. Ми хочемо допомогти Україні ефективно захищатися, не створюючи довготривалих загроз,

– підкреслив глава Пентагону.

Раніше про рішення Байдена щодо постачання протипіхотних мін Україні писали у The Washington Post. У США відзначили, що надання мін є одним із найкорисніших кроків, адже це зможе сповільнити просування окупантів. Станом на 2022 рік у США залишалося близько 3 мільйонів протипіхотних мін.

Напередодні США дали дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії. Цей крок демонструє готовність Вашингтона збільшити масштаби військової допомоги, враховуючи нещодавні успіхи Росії на полі бою.