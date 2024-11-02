"Київ не впав": Ллойд Остін заявив, що Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей у війні

Російський диктатор Владімір Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей у війні в Україні, оскільки Київ не впав, а Україна не здалася.

І це попри майже 1 тисячу днів запеклих боїв. Так вважає міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє 24 Канал із посиланням на Foreign Affairs.

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Путін не досяг жодної зі своїх цілей у війні

Після майже 1 тисячу днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася,

– заявив очільник Пентагону.

За його словами, замість успіхів Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна". Він зауважив, що з лютого 2022 року Росія зазнала сотні тисяч втрат та марно витратила понад 200 мільярдів доларів.

Ллойд Остін також дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Згідно з ними, втрати Кремля лише за 2022 рік перевищили втрати Москви у всіх її конфліктах разом узятих з часів Другої світової війни.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову побачив у Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно – і навіть зміцніла", – резюмував глава американського оборонного відомства.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що російський диктатор Владімір Путін усілякими способами демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів з Києвом.