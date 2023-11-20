Візит з конкретними завданнями: який сигнал Україні дає приїзд глави Міноборони США

Глава Пентагону Ллойд Остін 20 листопада прибув з офіційним візитом до Києва. Цей візит дуже важливий. Він демонструє, що США готові й далі продовжувати надавати допомогу Україні.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, візит Ллойда Остіна до України має конкретні завдання.

Читайте також Навіщо Остін приїхав в Україну: у Пентагоні пояснили

США готові підтримувати Україну

Михайло Самусь зазначив, що усі офіційні візити американських посадовців відбуваються за попереднім планом. Це не просто демонстраційні зустрічі з метою подання певних сигналів.

Цей візит має конкретні завдання, які полягають не лише у тому, щоб забезпечити наступні пакети допомоги. Це й виконання нагальних завдань. Думаю, цим буде займатися Ллойд Остін в Україні. Також цей візит дуже важливий з точки зору демонстрації готовності США продовжувати допомогу Україні,

– вважає він.

Останнім часом у західних ЗМІ з'являлись матеріали про те, що США нібито не будуть допомагати Україні, а ЄС не зможуть робити цього без Штатів. Тому буцімто потрібно розпочинати переговори та заморожувати конфлікт. Візит Ллойда Остіна до Києва демонструє, що такі повідомлення неправдиві.

Ллойд Остін у Києві: що відомо