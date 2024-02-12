Ллойд Остін знову потрапив до лікарні: з якими симптомами його госпіталізували

Міністра оборони США Ллойда Остіна 11 лютого госпіталізували. Його доставили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

Як пишуть журналісти, посилаючись на Пентагон, його симптоми "вказують на гостру проблему з сечовим міхуром". Представників адміністрації про госпіталізацію Ллойда Остіна попередили.

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Ллойд продовжує виконувати свою роботу

Отже, повідомлення про візит Ллойда Остіна до лікарні з'явилося у Пентагоні. Оборонне відомство зробило відповідну заяву після того, як міністр визнав, що адміністрація та громадськість не були проінформовані про його попередню госпіталізацію.

Відомо, що охорона доставила міністра до лікарні приблизно о 14:20 за східним часом. Про це повідомив прессекретар Пентагону Пет Райдер у своїй заяві.

Про візит міністра оборони до лікарні повідомили Білий дім і Конгрес. Також відповідна інформація надійшла до заступника міністра оборони та голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Ми надамо оновлену інформацію про стан міністра Остіна якнайшвидше,

– сказав Райдер.

Райдер додав, що Остін продовжує виконувати обов'язки свого кабінету. Водночас його заступниця Кетлін Гікс готова взяти ці обов'язки на себе, якщо це буде необхідно. Сам же Остін поїхав до лікарні з незасекреченими та засекреченими системами зв'язку, які необхідні для того, щоб він продовжив свою роботу.

Що відомо про стан здоров'я Остіна

Відомо, що Ллойду Остіну діагностували рак на початку грудня 2023 року. А 22 грудня міністр оборони США пройшов процедуру лікування. Вона вимагала загального наркозу та ночівлі у медичному центрі Волтера Ріда.

На новий рік Остін повернувся до лікарні. Сталося це після ускладнень, пов'язаних із оперативним втручанням.

Звернімо увагу, що тоді госпіталізація Остіна була несподіванкою. Про неї впродовж кількох днів не повідомляли ані ЗМІ, ані Джо Байден, ані інші високопосадовці адміністрації. І це викликало серйозні питання, які стосуються прозорості адміністрації.

За наявною інформацією, Ллойд Остін упродовж двох тижнів залишався у лікарні. Після цього він ще два тижні працював вдома, продовжуючи своє одужання після операції.

Уже 1 лютого під час своєї першої пресконференції після госпіталізації міністр визнав, що помилковим було його ставлення до діагнозу та госпіталізації.

Ми не впоралися з цим належним чином, і я не впорався з цим належним чином. Я повинен був сказати президенту про свій діагноз раку. Я також повинен був сказати своїй команді і американській громадськості. І я беру на себе повну відповідальність. Я прошу вибачення у членів моєї команди і в американського народу,

– зазначив Остін.

Відомо, що минулого тижня Офіс міністра оборони завершив 30-денний огляд процедур повідомлення про передачу повноважень. Пет Райдер зауважив, що Остін отримав цей огляд і вивчає його.