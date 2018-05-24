Світлана Лобода народила другу дитину, – ЗМІ

Світлана Лобода народила другу дитину. Українська співачка народила дівчинку 24 травня в одній із клінік Лос-Анджелеса, США.

35-річна Світлана Лобода розсекретила свою вагітність не одразу, про це стало відомо лише в березні 2018 року. За словами інсайдерів близьких до сім'ї співачки, вага дитини складає 3 кг, зріст – 48 см. "В даний момент мама і маля почувають себе прекрасно", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу російського видання SUPER.

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Народжувати співачка вирішила в клініці Cedars-Sinai Medical Center – тут свого часу з'явилися на світ діти Кім Кардашян, Мадонни, Брітні Спірс, Кеті Топурії і інших знаменитостей. До сьомого місяця вагітності співачка активно працювала – Лобода в рамках туру вже під час вагітності дала концерти у близько 70 містах. Та й після цього артистка не пішла у декретну відпустку. Лобода полетіла до США в Лос-Анджелес, де до пологів працювала над новим альбомом.

"Я до сьомого місяця працювала без вихідних. Та й зараз я не планую відпочивати, у мене в Лос-Анджелесі призначені зйомки, запис альбому , йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені – так що плани великі. Нічого не зміниться, коли дитина народиться, у мене прекрасні няня, мама, вони завжди готові допомогти. Для всього знайдуться і час, і сили. Я буду йти далі ", – відзначила співачка в інтерв'ю для російського Cosmopolitan.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 10 Кві 2018 р. о 10:55 PDT

В Лос-Анджелесі Світлана Лобода орендувала розкішну віллу, вартість якої становить близько 13 тисяч доларів в тиждень, за інформацією російських ЗМІ. Разом зі співачкою до США полетіла її дочка Єва від колишнього чоловіка – хореографа Андрія Царя. 9 квітня дівчинці виповнилося сім років.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 10 Кві 2018 р. о 11:15 PDT

Після серії знімків в день народження доньки – почали ширитися чутки, що Лобода таємно заручилася із батьком своєї другої дитини. Адже на фото можна помітити обручку з діамантом на безіменному пальці правої руки співачки.

Ім'я батька другої дитини Лобода старанно приховує, навіть її батьки цього не знають. Однак російські ЗМІ стверджують, що батьком дитини є соліст німецької групи Rammstein, 55-річний Тіль Ліндеманн (Till Lindemann).