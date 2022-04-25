Лобове зіткнення автівок на Вінниччині: загинула 5-річна дівчинка, ще 4 людей травмовані
Напередодні, 24 квітня, у селі Лукашівка, що на Вінниччині сталася моторошна аварія. Від отриманих травм загинула 5-річна дівчинка, ще 4 людини постраждали.
За даними правоохоронців, ДТП сталася приблизно о 16:45 на автодорозі Стрий-Хмельницький – Дніпро – Ізварено.
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Деталі карколомної ДТП
Попередньо відомо, що 39-річний вінничанин за кермом автомобіля Renault Megane виїхав на зустрічку і зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Matiz, за кермом якого перебувала 49-річна жителька Вінниці.
У результаті постраждали:
- водії обох транспортних засобів,
- пасажири Renault Megane – 35-річна жінка та двоє дітей.
Від отриманих ушкоджень менша дитина загинула на місці автопригоди. Її 10-річна сестра разом з іншими пасажирами госпіталізована до лікарні.
Автомобілі – на арештмайданчику. У водіїв взяли кров для проведення аналізу на стан сп’яніння. Обставини та причини автопригоди з'ясовує слідство,
– повідомили у поліції.
Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.