Що означає термін "локаційна втрата дрона" – пояснення від Повітряних сил

У Повітряних силах пояснили, що стоїть за терміном "локаційна втрата дрона". Це може бути результатом як технічних проблем, так і зовнішнього впливу.

Останнім часом Повітряні сили України часто фіксують випадки, коли ворожі дрони зникають із радарів, і цей процес отримав термін "локаційна втрата". Такі ситуації можуть бути наслідком кількох різних причин. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інтерв'ю ЦПД з речником Повітряних сил ЗСУ Іллею Євлашем.

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Що означає поняття "локаційно-втрачений дрон"

Зокрема, дрон може втратити зв’язок через погану якість виробництва або технічні проблеми, через що він може просто впасти. Крім того, локаційна втрата може статися через вплив РЕБ або через те, що у дронів просто закінчується паливо. У таких випадках безпілотники часто приземляються в водоймах чи на полях.

Євлаш також наголосив, що важливо не намагатися самостійно знищувати ці дрони, а краще повідомити про це відповідні служби.

Звичайно, якщо їх по 120 – 140 летить, то наше ППО намагається ліквідувати їх основну частину, але все ж таки якась частина губиться. Просто – була точка на радарі й зникла,

– додав Євлаш.

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