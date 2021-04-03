У Сумах з 3 квітня діють додаткові обмеження: що закриють на локдаун

В Сумах оновили перелік карантинних обмежень. Регіон перебував у червоній зоні, проте обмеження посилили ще. Від 3 квітня місцева влада заборонила відвідувати місця відпочинку, перевела освіту школярів в онлайн та рекомендувала усім підприємствам за можливості перейти на дистанційну роботу.

Позачергове засідання виконкому Сумської міськради відбувся 2 квітня. На ньому ухвалили низку обмежень, щоб стабілізувати епідеміологічну ситуацію в регіоні. Попередньо, вони триватимуть з 3 до 11 квітня.

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Які додаткові обмеження в Сумах

Заборонено відвідувати парк, спортивні майданчики, прибережні смуги без дотримання дистанції.

Також заборонено влаштовувати скупчення в місцях відпочинку – одна компанія має складатися не більше як з 3 осіб.

Супермаркетам дозволено працювати за умови функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Загальноміський місячник з благоустрою територій Сумської ОТГ має відбуватись із дотриманням встановлених протиепідемічних вимог.

В масках чи респіраторах треба знаходитися крізь, не тільки в магазинах.

Хто переходить в онлайн

Весь освітній процес відбувається у формі дистанційного навчання.

Проте дитячі садочки в Сумах наразі продовжують працювати.

Також дозволено відвідувати заклади позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

Усі державні установи прийматимуть громадян онлайн.

Усім керівникам підприємств, установ та організацій рекомендовано перейти на дистанційну форму роботи (якщо це можливо).

Маска (медична або саморобна) має закривати рот та ніс повністю.

За дотриманням оновленого локдауну в Сумах слідкуватимуть правоохоронні органи.

Про додаткові карантинні обмеження сповіщатимуть спецтехнікою з гучномовцями.