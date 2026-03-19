Напередодні "свята": агенти "Атеш" спалили тепловоз в Криму та зупинили постачання для росіян
- Агенти "Атеш" підпалили тепловоз під Сімферополем, зупинивши постачання для російських військових на Запоріжжі.
- Операція заблокувала перевезення боєприпасів і техніки, що вплинуло на можливості росіян на передовій.
Агенти руху "Атеш" вивели з ладу тепловоз під Сімферополем, через що окупанти припинили постачання допомоги своїм військовим на Запоріжжі. Наразі локомотив не підлягає швидкому відновленню.
Операцію провели напередодні 18 березня – дня, який росіяни відзначають як "день возз'єднання" Криму. Про це повідомили в "Атеш".
Дивіться також Російські командири можуть записувати загиблих "живими", щоб отримувати їхні гроші, – "Атеш"
Що відомо про операцію в Криму?
Партизани в Сімферополі повідомили про успішну операцію зі знищення російського локомотива. В ніч на 18 березня агенти пробралися в депо та підпалили поїзд окупантів.
Агенти "Атеш" спалили російський поїзд: дивіться відео
Росіяни постійно використовують цю гілку для перевезення гуманітарної допомоги, боєприпасів та техніки на Запорізьку область.
Внаслідок операції агентів "Атеш" росіяни залишилися без боєприпасів, запасних частин та витратних матеріалів для військової техніки.
Знищення тепловоза фактично заблокувало ці поставки. Підрозділи залишилися без планового поповнення запасів, що безпосередньо вплинуло на їхні можливості на передовій,
– заявили в "Атеш".
Нагадаємо, що партизани з "Атеш" 8 березня 2026 року успішно спалили військовий електровоз у Брянському депо, яке залишається критично важливим для російської армії. Окупанти раніше зазначали, що нібито посилили охорону об'єкта.
Що ще відомо про операції агентів "Атеш"?
Агенти "Атеш" заявили про успішну диверсію в Липецьку, внаслідок якої знищено військову вежу зв'язку, що координувала підрозділи армії Росії.
Партизани вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі. Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.
Рух "Атеш" здійснив диверсію на базі ремонту в Брянській області, засипавши цукор у паливний бак КАМАЗа з комплексом "Омут". Техніка мала вирушити для придушення українських засобів зв'язку.