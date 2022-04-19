Лондон не збирається брати участь в обміні Медведчука на британських добровольців

Велика Британія не має наміру проштовхувати ідею обміну Медведчука на двох своїх громадян, які воювали в Україні як добровольці та потрапили до полону Росії.

Про це повідомив міністр Північної Ірландії Брендон Льюїс у коментарі телеканалу Sky News. Політик водночас не відповів, чи уряд працює над поверненням бійців, зіславшись на "питання національної безпеки".

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Ми фактично проходимо процес санкцій на людей, близьких до режиму Путіна. Ми не будемо розглядати можливості, в яких можемо якось допомогти Росії,

– сказав міністр.

Британія продовжує підтримувати Україну

Брендон Льюїс також наголосив, що Велика Британія завжди несе відповідальність за своїх громадян і закликав людей "не їздити в Україну нелегально".

Збройні сили України мають підтримку Великої Британії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку, і це правильний спосіб зробити це,

– підкреслив політик.

Він додав, що підтримувати Україну можна через "правильні канали" – наприклад:

фінансово;

відкриваючи свої будинки для біженців.

Медведчук просив його обміняти: коротко

Затриманий СБУ Медведчук попросив обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя.

Своєю чергою Олексій Данілов допустив можливість обміну проросійського народного депутата, але "із залученням третьої сторони".

Михайло Подоляк ж не вірить, що Путін погодиться обміняти свого кума на українське місто.

До слова – Медведчук просить про обмін: дивіться відео