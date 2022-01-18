Лондон передасть Україні сучасне озброєння для боротьби проти танків Росії

Велика Британія почала постачати Україні легку протитанкову зброю. Таке рішення Лондон ухвалив на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес. Збільшення військової підтримки відбувається на тлі подальшого нарощування російських сил біля кордонів України.

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У Лондоні кажуть, що зброя – для самооборони

Воллес пояснив, що Україна отримає від Великої Британії легкі протитанкові оборонні системи озброєння. За словами міністра, британські військові проведуть навчання, аби допомогти українським колегам розібратися у їхньому використанні.

Очільник британського Міноборони запевнив, що зброя не є стратегічною і не становить загрози для Росії. Її мають використовуватися з метою самооборони,

– наголосив Воллес.

Джерела у британському оборонному відомстві не уточнили, яку саме зброю поставлено та скільки. Скоріш за все, мовиться про ручну легку протитанкову зброю нового покоління, призначену для боротьби з важкою танковою армією Росії.

Британський міністр запросить російського

Воллес запевнив, що запросить свого російського колегу Сергія Шойгу на двосторонні переговори у Лондона. Втім, коли може відбутися така зустріч – поки невідомо. "Ми готові обговорювати питання, пов'язані з взаємними побоюваннями у галузі безпеки, і взаємодіяти конструктивно та сумлінно", – наголосив урядовець.

Як відреагували у Міноборони

Напередодні командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зустрівся з британським колегою Джо Баттерфіллом. Спілкувалися, зокрема, про безпекову ситуацію біля України.

Український міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері наголосив, що високо цінує рішення Лондона надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими оборонними системами озброєння. "Дякуємо нашому другу Бену Воллесу за чудовий виступ у парламенті", – написав він.

Я щиро вдячний британському народу та уряду за допомогу. Це по-справжньому новий розділ нашого стратегічного партнерства,

– зазначив урядовець.

"Завдяки цьому наші оборонні сили стають більш боєздатними, а наші миролюбні громадяни – справді впевненими у процвітаючому євроатлантичному майбутньому України", – підсумував Резніков.

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