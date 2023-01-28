У Лондоні чоловіка вбив висувний громадський туалет

У Лондоні чоловіка затиснуло громадським пісуаром. Він помер до того, як його змогли звільнити.

У Лондоні є висувні пісуари – це розташовані під землею пристрої, які вночі виїжджають на поверхню, щоб люди користувалися ними. 27 січня, коли чоловік працював під пристроєм, його затиснуло між пісуаром та землею.

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Чоловіка розчавило у центрі Лондона посеред дня

Це відбулось у розважальному районі Лондона Вест-Енд, де є багато пабів, барів і ресторанів. Чоловік працював під телескопічним пісуаром, проте той раптово опустився та розчавив його.

На місце одразу викликали поліцейських, медиків та групу реагування, а також близько 25 пожежників. Впродовж 2 годин рятувальники намагались витягнути чоловіка за допомогою лебідки, але, попри всі зусилля екстрених служб, він помер.

На жаль, ми змушені повідомити, що, попри зусилля екстрених служб, чоловік, який отримав тяжкі поранення у Кембридзькому цирку, помер на місці події,

– заявили у поліції.

Бригаду викликали о 13:05 ха місцевим часом, а до 15:41 тіло загиблого дістали. Найближчих родичів чоловіка одразу проінформували про те, що сталося. Місце трагедії поки що оточене.

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У Гонконзі свиня вбила м'ясника, який хотів її зарізати

У п'ятницю 20 січня у Гонконгу під час спроби зарізати свиню загинув м'ясник. За словами поліції, 61-річний чоловік вистрелив у тварину з електрошокера, але коли свиня прийшла до тями, то збила його з ніг.

Коли він впав на землю, то отримав рану від 40-сантиметрового тесака для м'яса, який тримав у руці. Колега знайшов чоловіка непритомним з тесаком у руці та раною на лівій нозі. Його доправили до лікарні, а там вже констатували смерть.