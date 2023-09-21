Як розвалити російську імперію: у Лондоні й Парижі відбудеться Форум вільних народів пост-Росії

У Лондоні та Париж протягом 12 – 14 жовтня відбудеться VIII Форум вільних народів пост-Росії. Платформа присвячена пошукам шляхів деколонізації Росії.

Ціль платформи, щоб на місці російської імперії, яка веде загарбницьку війну проти України, постала 41 незалежна держава. Платформа займається антиколоніальною і національно-визвольною боротьбою проти кремлівського імперіалізму Москви, пише 24 Канал.

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Хто виступить на Форумі вільних народів пост-Росії

Крім британських і французьких учасників (експертів, політиків, дипломатів, підприємців, представників ЗМІ), на Форумі вільних народів пост-Росії виступлять чимало фахівців з інших країн.

Серед них Ахмед Закаєв – колишній віцепрем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія, британський журналіст Едвард Лукас, Рафіс Кашапов – прем'єр-міністр самопроголошеного Татарського уряду у вигнанні, російський політичний діяч Ілля Пономарьов, український нардеп Олексій Гончаренко та багато інших.



Перелік спікерів VIII Форуму вільних народів пост-Росії / Скриншот



Перелік спікерів VIII Форуму вільних народів пост-Росії / Скриншот



Перелік спікерів VIII Форуму вільних народів пост-Росії / Скриншот

Програма дискусій у Лондоні

Перша дискусія відбудеться 12 жовтня у Лондоні. У Лондоні відбудуться такі дискусійні панелі:

Уроки, винесені з помилок, допущених під час успішної деколонізації інших колишніх колоніальних європейських імперій (Британської, Французької, Нідерландської, Бельгійської та Португальської) за останні 70 років, а також Австрії після Австро-Угорської імперії та Туреччини після Османської імперії, як можливі орієнтири для ексметрополії (Москви);

як забезпечити і організувати повну, стовідсоткову й швидку денуклеаризацію постросійського простору і всіх його нових незалежних держав;

інвестиційний потенціал постросійських нових незалежних держав: Світова економіка не стикалася з подібними можливостями з часів відкриття Китайської Народної Республіки Ден Сяопіном.

Програма дискусій у Парижі

Друга зустріч відбудеться у Парижі 14 жовтня. У Парижі відбудуться такі панельні дискусії:

Розгляд деімперіалізації як можливості для розвитку різноманітних культур і мов та блага для мешканців ексметрополій: на прикладі Франції та Парижа, Великої Британії та Лондона (та США, як неетнічної ексколонії, Іспанії та Латинської Америки, Нідерландів, Данії, Швеції тощо);

"роуд-шоу" майбутніх незалежних держав на пострадянському просторі: виклики та можливості регіонального вирівнювання (максимізація локальних та регіональних вигод від деколонізації Російської Федерації);

реальне взаємовигідне партнерство: як створити і перетворити постросійські простори на кордони, а не на буфери (як гарантія від реваншизму і фантомних імперських болів).

Також у Лондоні та Парижі відбудуться публічні дебати про архітекторів постросійського простору, воєнні злочини, попередження альянсів між авторитарними й тоталітарними державами осі Москва-Пекін-Тегеран-Пхеньян тощо.

Більше про Форум вільних народів пост-Росії

Форум був створений навесні 2022 року. Форум вільні народи пост-Росії – це міжнародне співтовариство та громадський майданчик, що об'єднує лідерів рухів народів і регіонів, які перебувають у полоні у так званій "Російській Федерації".

Форум декларує, що його місія – антиколоніальна національно-визвольна боротьба проти московського імперіалізму.

Засновники руху вже провели Форуми у парламенті ЄС, Японії, США, Швеції, Чехії та інших країнах.