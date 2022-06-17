У Лондоні схвалили екстрадицію Джуліана Ассанжа до США

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалило екстрадицію співзасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель дозволив екстрадицію 17 червня після того. Ассанж програв низку судових баталій за те, щоб залишитися у Великій Британії, але WikiLeaks заявив, що планує оскаржити це рішення, що означає, що він навряд чи сяде в літак найближчим часом.

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Ассанжа навряд скоро віддадуть США

Рішення уряду ухвалено після того, як суддя прийняв запевнення США щодо умов ув'язнення.

Суди Великої Британії не визнали, що екстрадиція пана Ассанжа була б гнітючою, несправедливою або матиме ознаки зловживанням процесом,

– йдеться у заяві речника Міністерства внутрішніх справ.

Апеляція юридичної команди Ассанжа, ймовірно, буде зосереджена на таких підставах, як право на свободу вираження поглядів і спробах довести, що запит про екстрадицію політично вмотивованим.

"17 червня, після розгляду як магістратського суду, так і Верховного суду, було ухвалено рішення про екстрадицію Джуліана Ассанжа до США. Пан Ассанж зберігає звичайне 14-денне право на оскарження", – заявили в міністерстві.

За що ув'язнили Ассанжа

Ассанжу загрожує у США до 175 років позбавлення волі. Його звинувачують у злочинній змові з метою незаконного проникнення у комп’ютерні системи Пентагону. Він оприлюднив на своєму сайті WikiLeaks секретну інформацію, яку викрав американський військовий Бредлі Меннінг.

У 2012 році британський суд ухвалив рішення заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму, де його звинувачують у сексуальному насильстві, а саме за те, що він вступив у статевий контакт зі шведкою без презервативу, всупереч проханням з її боку та здійснив статевий акт з іншою жінкою без презервативу в той час, коли вона спала. Однак Ассанж встиг сховатися у посольстві Еквадору в Лондоні, де переховувався протягом семи років.

У 2019 його позбавили притулку у диппредставництві за порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку. Після цього його арештували за запитом США.