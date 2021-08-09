У Лондоні зламався Тауерський міст: водії й пішоходи застрягли в заторах – фото, відео

У Лондоні 9 серпня зламався знаменитий Тауерський міст. Через технічні несправності споруда на кілька годин залишилася в піднятому положенні.

Внаслідок цьог сотні пішоходів та водіїв не мали змогу дістатися до іншої частини міста. Відтак Лондон скували величезні затори.

Читайте також Повінь затопила головну площу Венеції: відео

Тауерський міст в Лондоні не можуть звести

Проблеми на Тауерському мості виникли після проходження великого корабля. У поліції підтвердили, що він застряг у піднятому положенні через "технічну несправність".

Наразі ні правоохоронці, ні представники корпорації, які належить міст, не назвали причину. Після того, як велике судно пройшло необхідну відстань, міст залишився розведеним. Через це перервалося пішохідне й автомобільне сполучення.

Корпорація, яка володіє Тауерським мостом, вже прокоментувала інцидент. "Ми працюємо, щоб розв'язати питання якомога швидше", – заявив представник City of London Corporation.

Лондонська поліція закликала жителів і гостей міста уникати поїздок в район моста і шукати об'їзні шляхи. Наразі він закритий як для водіїв, так і для пішоходів.

Тауерський міст ламається не вперше

У серпні 2020 року в Лондоні сталася схожа ситуація. Знаменитий Тауерський міст заклинило під час розведення.

Правоохоронці повністю перекрили район навколо споруди та викликали ремонтні бригади. Внаслідок аварії центральний трафік у столиці Великої Британії був повністю заблокований.

Тоді фахівцям вдалося полагодити несправність за 1,5 години.

Тауерський міст відкривається близько 800 разів на рік, щоб пропустити великі судна. Аби уникнути аварій чи несправностей, час відкриття споруди для кораблів обговорюється щонайменше за добу.