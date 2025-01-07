З Пентагону звільнилася ключова координаторка військової допомоги України

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер пішла з посади на початку 2025 року. Вона відігравала ключову роль у координації американської військової допомоги Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Купер пропрацювала у Пентагоні понад 20 років.

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На що вказує звільнення Лори Купер

За даними видання, Купер була провідним експертом з питань, пов’язаних з Україною та Росією, і відігравала важливу роль у координації військової допомоги США для Києва. Вона займалася цими питаннями ще з часів першої адміністрації Дональда Трампа і провела в Пентагоні понад 20 років.

Її відхід відображає зростаюче почуття тривоги в Пентагоні щодо нової адміністрації та того, як вона планує ставитися до кар’єрних державних службовців і військових офіцерів,

– зазначають у виданні.

Що відомо про діяльність Лори Купер

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Купер активно займалася координацією великих поставок американської військової допомоги для України. Видання припускає, що вона могла остерігатися можливих переслідувань з боку Трампа через свої свідчення та зв’язки з політикою адміністрації Байдена.

На слуханнях у Конгресі у 2023 році Купер заявляла, що Україна готова до звільнення окупованих територій

Україна добре підготовлена та оснащена. Попри непередбачуваний характер війни, ми впевнені у спроможностях Збройних сил України,

– наголошувала вона.

Вона також заявляла, що війна, розв’язана Росією, становить загрозу не лише для України, але й для Європи та демократичних принципів у світі.