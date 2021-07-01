У Лос-Анджелесі стався вибух у поліцейській вантажівці, є постраждалі: фото, відео

У Лос-Анджелесі у машині вибухотехніків здетонували піротехнічні вироби. Постраждали щонайменше 17 осіб, серед них і поліцейські.

Нелегальну піротехніку для феєрверків вилучили правоохоронці. Всі матеріали, а їх виявилось понад 2 тонни, помістили у спеціальну машину. Раніше У столиці Бангладеш пролунав вибух: понад 50 постраждалих, є жертви

Вибух пошкодив навіть сусідні будівлі

Вибух розніс не лише транспортний засіб, а й пошкодив сусідні будівлі. Сапери поки що не знають, що викликало детонацію. Мешканців вулиці тимчасово евакуювали, а постраждалих госпіталізували.

Партію готували на продаж до 4 липня

Поки що відомо про одного затриманого, якого підозрюють у необережному зберіганні вибухонебезпечних речовин.

У поліції кажуть, що про нелегальний склад піротехніки їм повідомили телефоном. На місці вибухотехніки виявили також саморобну вибухівку. Правоохоронці вважають, що цю партію готували на продаж до 4 липня – Дня незалежності США.

Постраждали навіть навколишні будівлі / Фото CNN

Дивіться відео з Лос-Анджелеса:

У Китаї стався вибух на ринку

Зазначимо, що 13 червня потужний вибух прогримів на ринку в Китаї. Загинули 12 осіб, 37 – серйозно поранені. Загалом до лікарень з різними травмами потрапило більше ніж 140 людей. За попередньою інформацією, це вибухнув газ.