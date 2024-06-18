У Києві попрощалися з одним із "Привидів Києва" – видатним льотчиком з позивним "Бджоляр"

У Києві 18 червня відбулося прощання з льотчиком Валентином Коренчуком із позивним "Бджоляр". Захисник України загинув під час виконання бойового завдання.

Валентин Коренчук з перших захищав Київ у повітряних боях, і на основі саме його польотів і Героя України В'ячеслава Єрка народився міф про Привида Києва.

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У Києві попрощалися з Валентином Коренчуком

Публічна частина церемонії розпочалася об 11:30 в Києві – у Михайлівському Золотоверхому монастирі на Михайлівській площі. Після цього процесія рушила до Майдану Незалежності.

У Києві попрощалися з льотчиком Валентином Коренчуком / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал

З Майдану колона вирушила на поховання на Лук'янівське військове кладовище, на алею військових Героїв.



Україна попрощалася з видатним льотчиком / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал

Валентин Коренчук здійснив понад 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та ударні БпЛА, наземні цілі. Загалом льотчик провів в небі близько 300 годин.

Від Михайлівської площі процесія рушила до Майдану Незалежності / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал

На прощання з Героєм, окрім рідних і близьких, прийшло безліч людей, які хотіли вшанувати пам'ять Валентина Коренчука.

На прощання з Героєм прийшли безліч людей / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал

Редакціятакож висловлює співчуття рідним та друзям загиблого бійця!

У Києві попрощалися з льотчиком Валентином Коренчуком / Фото: Валентина Поліщук, 24 Канал