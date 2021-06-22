Міноборони показало, як льотчик виконує фігури вищого пілотажу: потужне відео

22 червня 2021 , 21:50
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Джерело:

фейсбук Міноборони

Міністерство оборони оприлюднило відео, на якому льотчик виконав фігури вищого пілотажу. Протягом десятка хвилин він встиг продемонструвати понад 20 таких фігур.

У відомстві повідомили, що відпрацював пілотажну програму льотчик 831-ї бригади тактичної авіації.

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Льотчик виконав фігури вищого пілотажу

Загалом льотна "хореографія" триває з десяток хвилин. За цей час льотчик виконує понад 20 фігур:

  • зліт,
  • далі "Петля Нестерова", або як її часто називають "Мертва петля",
  • опісля – низка інших складних маневрів: "Дзвін", "Перевернутий політ", "Бочка".

Кожна з фігур вищого пілотажу – елемент реального бою, а не просто красивий маневр у повітрі,
– наголошують у Міноборони.

До слова, до виконання таких фігур допускають льотчиків в ідеальній фізичній формі, адже під час виконання трюків рівень навантаження на організм та кровоносну систему зростає у 8 разів.

Виконання льотчиком фігур вищого пілотажу: дивіться відео

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Автор: Наталія Пристанська