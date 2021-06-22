Міноборони показало, як льотчик виконує фігури вищого пілотажу: потужне відео

Міністерство оборони оприлюднило відео, на якому льотчик виконав фігури вищого пілотажу. Протягом десятка хвилин він встиг продемонструвати понад 20 таких фігур.
У відомстві повідомили, що відпрацював пілотажну програму льотчик 831-ї бригади тактичної авіації.
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Льотчик виконав фігури вищого пілотажу
Загалом льотна "хореографія" триває з десяток хвилин. За цей час льотчик виконує понад 20 фігур:
- зліт,
- далі "Петля Нестерова", або як її часто називають "Мертва петля",
- опісля – низка інших складних маневрів: "Дзвін", "Перевернутий політ", "Бочка".
Кожна з фігур вищого пілотажу – елемент реального бою, а не просто красивий маневр у повітрі,
– наголошують у Міноборони.
До слова, до виконання таких фігур допускають льотчиків в ідеальній фізичній формі, адже під час виконання трюків рівень навантаження на організм та кровоносну систему зростає у 8 разів.
Виконання льотчиком фігур вищого пілотажу: дивіться відеоЗверніть увагу! Раніше стало відомо, що на День Незалежності в Києві проведуть урочистий концентр і парад військ. На Хрещатику запланований проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.