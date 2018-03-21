Льотчик Волошин покінчив з життям через тендерні махінації Савченка, – журналіст

Журналіст-розслідувач Андрій Лохматов, заявив, що на його думку причиною самогубства льотчика Владислава Волошина є тендерні махінації навколо миколаївського аеропорту.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

Я схиляюсь до версії, яку озвучують колеги і родичі Волошина. Вони говорять, що причиною самогубства льотчика були тендерні махінації в Миколаївському аеропорту. Ніякої інформації про проблеми в сім’ї, на службі немає. Хоч цю версію розглядає поліція також. Тобто всі покази, вся інформація, яку називають люди – це ситуація навколо аеропорту, – повідомив журналіст.

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Він додав, що за інформацією джерел, губернатор Савченко змушував Волошина підписати акт про виконання незаконих робіт в аеропорту.

Якщо говорити конкретніше, то за інформацією колег, останнім часом губернатор Савченко вимагав у Волошина підписати акт незаконно виконаних робіт в терміналі аеропорту. А це б означало, що льотчик ніс би персонально кримінально відповідальність, тому що безпосередньо після підписання має відбутися виплата грошей. Фірма яка виконала роботи оцінює їх в 40 мільйонів гривень. Перевірити наскільки вона аргументована є неможливим. Тому що немає договору і тендеру на виконання робіт,

– зазначив Лохматов.

Він також додав, що нещодавно в аеропорт приїздили поліцейські, які провели зйомку виконаних робіт і допитали прораба фірми.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. А 19 була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком