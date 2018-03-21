Летчик Волошин покончил с жизнью из-за тендерных махинаций Савченко, – журналист

Журналист-расследователь Андрей Лохматов, заявил, что по его мнению причиной самоубийства летчика Владислава Волошина стали тендерные махинации вокруг николаевского аэропорта.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

Я склоняюсь к версии, которую озвучивают коллеги и родственники Волошина. Они говорят, что причиной самоубийства летчика были тендерные махинации в Николаевском аэропорту. Никакой информации о проблемах в семье, на службе нет. Хотя эту версию рассматривает полиция также. То есть все показания, вся информация, которую называют люди – это ситуация вокруг аэропорта, – сообщил журналист.

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Он добавил, что по информации источников, губернатор Савченко заставлял Волошина подписать акт о выполнении незаконных работ в аэропорту.

Если говорить конкретнее, то по информации коллег, в последнее время губернатор Савченко потребовал у Волошина подписать акт незаконно выполненных работ в терминале аэропорта. А это означало, что летчик нес бы персонально уголовно ответственность, потому что непосредственно после подписания должна состояться выплата денег. Фирма которая выполнила работы оценивает их в 40 миллионов гривен. Проверить насколько она аргументирована невозможно. Потому что нет договора и тендера на выполнение работ,

– отметил Лохматов.

Он также добавил, что недавно в аэропорт приезжали полицейские, которые провели съемку выполненных работ и допросили прораба фирмы.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия ложно обвинила в сбивании малайзийского боинга. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с головой Николаева Алексеем Савченко