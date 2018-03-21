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В Николаеве прощаются с летчиком Волошиным, который совершил самоубийство: фото, видео

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Утром в среду, 21 марта, в 09:00 началась церемония прощания с Народным Героем Украины, летчиком, а в последнее время исполняющим обязанности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным.

Проститься с героем пришли коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане, передает местное издание Novosti-N.

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В самом зале выставлен почетный караул. У гроба сидит мать погибшего, рядом – жена с маленьким ребенком. Церемония прощания проходит в полной тишине.

По данным СМИ, представители радикальных сил намерены не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим.

На церемонию пришли руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко, вице-мэр Юрий Степанец, депутат городского совета Светлана Таранова, руководитель Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко. Попрощаться пришли также заместитель председателя Николаевского облсовета Иван Кухта, заместители председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир. А вот глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко зашла с черного входа.

После прощания тело Владислава Волошина отвезут в Одессу на кремацию, после чего его прах будет отправлен на родину.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия ложно обвинила в уничтожении малайзийского боинга. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с головой Николаева Алексеем Савченко.

Кто такой Владислав Волошин? Военный летчик Воздушных сил ВСУ из Луганска, майор запаса. Участник боевых действий на востоке Украины, совершил 33 боевых вылета. С декабря 2017 года был и. о. гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт". Волошин был награжден орденом "За мужество" III степени, почетной грамотой Кабинета министров Украины, орденом "Народный Герой Украины" и почетным знаком главы Николаевской областной государственной администрации "Святой Николай Чудотворец" III степени. 18 марта 2018 года покончил жизнь самоубийством у себя дома в Николаеве выстрелом из боевого пистолета.

Теги: Новости Украины Самоубийство Фотоновости АТО Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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