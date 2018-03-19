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Самоубийство летчика Волошина прокомментировал глава Николаевской области Савченко

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Савченко прокомментировал самоубийство Волошина
Савченко прокомментировал самоубийство Волошина / Фото из открытых источников

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал самоубийство легендарного летчика АТО, и.о. директора "Николаевского международного аэропорта" Владислава Волошина. Савченко отметил, что ждет официальную позицию правоохранительных органов в расследовании смерти Волошина.

Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии малайзийского боинга.

К слову, была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с главой Николаевской области Алексеем Савченко.

"Принципиальный. Гордый. Целеустремленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним (Волошиным) разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт". Через неделю было его официальное представление на должность и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов которых был запуск Николаевского аэропорта", – говорится в сообщении Савченко.

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Он отметил, что многие из тех, кто даже не был знаком с Волошиным и его работой на предприятии, "начали распространять различную чепуху про какие-то миллионные тендеры и прочее".

Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что,
– заверил глава Николаевской ОГА.

Савченко также призвал "прекратить заниматься непонятными вещами", так как "есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся".

"Жду официальной позиции компетентных органов, и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", – подчеркнул председатель Николаевской области.

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Теги: Новости Николаева Новости политики Новости Украины Самоубийство АТО Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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