Самоубийство летчика Волошина прокомментировал глава Николаевской области Савченко
Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко прокомментировал самоубийство легендарного летчика АТО, и.о. директора "Николаевского международного аэропорта" Владислава Волошина. Савченко отметил, что ждет официальную позицию правоохранительных органов в расследовании смерти Волошина.
Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.
Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии малайзийского боинга.
К слову, была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с главой Николаевской области Алексеем Савченко.
"Принципиальный. Гордый. Целеустремленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним (Волошиным) разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт". Через неделю было его официальное представление на должность и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов которых был запуск Николаевского аэропорта", – говорится в сообщении Савченко.
Читайте также: Самоубийство летчика ВСУ Владислава Волошина: в полиции рассказали важные детали трагедии
Он отметил, что многие из тех, кто даже не был знаком с Волошиным и его работой на предприятии, "начали распространять различную чепуху про какие-то миллионные тендеры и прочее".
Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что,
– заверил глава Николаевской ОГА.
Савченко также призвал "прекратить заниматься непонятными вещами", так как "есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся".
"Жду официальной позиции компетентных органов, и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", – подчеркнул председатель Николаевской области.
Читайте также: Известный журналист рассказал о подвигах на фронте летчика-героя АТО Владислава Волошина