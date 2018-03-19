Самогубство льотчика Волошина прокоментував голова Миколаївщини Савченко

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко прокоментував самогубство легендарного льотчика АТО, в.о. директора "Миколаївського міжнародного аеропорту" Владислава Волошина. Савченко зазначив, що чекає на офіційну позицію правоохоронних органів у розслідуванні смерті Волошина.

Про це Савченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга.

До слова, була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.

"Принциповий. Гордий. Цілеспрямований. Добре пам'ятаю кожне слово нашої з ним (Волошиним) розмови, після якої і запропонував йому розглянути можливість зайняти посаду в КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Через тиждень було його офіційне представлення на посаді і відразу заздрісні погляди колишніх керівників підприємства, які побачили в ньому конкурента. Незважаючи на це, Влад будував плани на майбутнє, одним з етапів в яких був запуск Миколаївського аеропорту", – мовиться у повідомленні Савченка.

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Він зазначив, що багато хто з тих, хто навіть не був знайомий з Волошиним і його роботою на підприємстві, "почали поширювати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери та інше".

Деякі взялися тиражувати телефонну листування Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", які і натворили на підприємстві казна-що,

– запевнив голова Миколаївської ОДА.

Савченко також закликав "припинити займатися незрозумілими речами", адже "є правоохоронні органи, які об'єктивно і неупереджено розберуться в тому, що трапилося".

"Чекаю офіційної позиції компетентних органів, і всі, хто причетний до того, що сталося, не дивлячись ні на які нюанси, обов'язково понесуть відповідальність", – наголосив голова Миколаївщини.

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