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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Самогубство льотчика Волошина прокоментував голова Миколаївщини Савченко

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Савченко прокоментував самогубство Волошина
Савченко прокоментував самогубство Волошина / Фото з вільних мереж

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко прокоментував самогубство легендарного льотчика АТО, в.о. директора "Миколаївського міжнародного аеропорту" Владислава Волошина. Савченко зазначив, що чекає на офіційну позицію правоохоронних органів у розслідуванні смерті Волошина.

Про це Савченко написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга.

До слова, була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.

"Принциповий. Гордий. Цілеспрямований. Добре пам'ятаю кожне слово нашої з ним (Волошиним) розмови, після якої і запропонував йому розглянути можливість зайняти посаду в КП "Миколаївський міжнародний аеропорт". Через тиждень було його офіційне представлення на посаді і відразу заздрісні погляди колишніх керівників підприємства, які побачили в ньому конкурента. Незважаючи на це, Влад будував плани на майбутнє, одним з етапів в яких був запуск Миколаївського аеропорту", – мовиться у повідомленні Савченка.

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Він зазначив, що багато хто з тих, хто навіть не був знайомий з Волошиним і його роботою на підприємстві, "почали поширювати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери та інше".

Деякі взялися тиражувати телефонну листування Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", які і натворили на підприємстві казна-що,
– запевнив голова Миколаївської ОДА.

Савченко також закликав "припинити займатися незрозумілими речами", адже "є правоохоронні органи, які об'єктивно і неупереджено розберуться в тому, що трапилося".

"Чекаю офіційної позиції компетентних органів, і всі, хто причетний до того, що сталося, не дивлячись ні на які нюанси, обов'язково понесуть відповідальність", – наголосив голова Миколаївщини.

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Теги: Новини політики Новини України Самогубство Новини Миколаєва Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
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