Самогубство льотчика ЗСУ Владислава Волошина: у поліції розповіли важливі деталі трагедії

Легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, який застрелився у Миколаєві, перед смертю вів переписку по телефону, в якій заявляв про намір накласти на себе руки.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, передсмертної записки чоловік не залишив, передає "Українська правда".

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Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. Чоловікові було 29 років і до останнього він керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Він вистрілив собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала "швидка", однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Записки він не залишив. Більше того, коли приїхали медики він був живий, був у контактному стані. Він не повідомив ніяку інформацію, нікого не звинуватив, причин (свого вчинку – "24") не пояснив. Спілкувався з медиками, міг говорити, але не сказав нічого, що допомогло би слідству,

– сказав співрозмовник видання.

За словами співрозмовника, льотчик наклав на себе руки близько 13:30, а помер через півтори години, близько 15:00.

Прес-секретар поліції Миколаївській області Олена Бережна підтвердила інформацію про відсутність передсмертної записки. Вона також підтвердила, що на момент прибуття "швидкої" Волошин був живий і міг говорити, але деталей цих розмов не розповіла.

Речниця поліції зазначила, що поліція досліджує переписку чоловіка з працівником аеропорту, де льотчик каже про наміри покінчити з життям.

"Слідство буде вивчати всі версії, і будуть допитані всі люди, бо телефон також був вилучений. У переписках, які були, наразі не встановлено прямих погроз, які могли б свідчити про те, що щось загрожувало загиблому. Але все це буде досліджуватись, і в результаті слідство встановить можливі версії додаткові", – сказала Бережна.

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Наразі правоохоронці опитують свідків у справі. Представниця поліції уточнила, що будуть допитані, як рідні, так і знайомі Волошина, працівники аеропорту, місцевої адміністрації та інші особи, які мали будь-які стосунки з загиблим і могли знати причину його пригніченого стану.

"Справа вже на особливому контролі. Ми будемо озвучувати всю інформацію, яку можна буде оприлюднити, тому що розуміємо, що це суспільно важлива інформація", – підсумувала Бережна.