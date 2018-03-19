Самоубийство летчика ВСУ Владислава Волошина: в полиции рассказали важные детали трагедии

Легендарный летчик АТО Владислав Волошин, который застрелился в Николаеве, перед смертью вел переписку по телефону, в которой заявлял о намерении наложить на себя руки.

Как сообщили в полиции Николаевской области, предсмертной записки мужчина не оставил, передает "Украинская правда".

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Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии малайзийского боинга. Мужчине было 29 лет, и до последнего он руководил Николаевским международным аэропортом. Он выстрелил себе в грудь. На место происшествия сразу приехала "скорая", однако спасти Владислава не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Записки он не оставил. Более того, когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакую информацию, никого не обвинил, причин (своего поступка – "24") не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию,

– сказал собеседник издания.

По словам собеседника, летчик наложил на себя руки около 13:30, а умер через полтора часа, около 15:00.

Пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная подтвердила информацию об отсутствии предсмертной записки. Она также подтвердила, что на момент прибытия "скорой" Волошин был жив и мог говорить, но деталей этих разговоров не рассказала.

Представитель полиции отметила, что полиция исследует переписку мужчина с работником аэропорта, где летчик говорит о намерениях покончить с жизнью.

"Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет изучаться, и в результате следствие установит возможные дополнительные версии", – сказала Бережная.

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Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей по делу. Представитель полиции уточнила, что будут допрошены, как родные, так и знакомые Волошина, работники аэропорта, местной администрации и другие лица, которые имели какие-либо отношения с погибшим и могли знать причину его подавленного состояния.

"Дело уже на особом контроле. Мы будем озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать, потому что понимаем, что это общественно важная информация", – подытожила Бережная.