У Миколаєві прощаються з льотчиком Волошином, який скоїв самогубство

Вранці в середу, 21 березня, о 09:00 розпочалася церемонія прощання з Народним Героєм України, льотчиком, а останнім часом виконувачем обов'язків генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владиславом Волошиним.

Попрощатися з героєм прийшли колеги, військовослужбовці, активісти, небайдужі громадяни, передає місцеве видання Novosti-N.

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У самому залі виставлено почесна варта. Біля труни сидить мати загиблого, поруч – дружина з маленькою дитиною. Церемонія прощання відбувається у цілковитій тиші.



За даними ЗМІ, представники радикальних сил мають намір не пустити співробітників Миколаївської облдержадміністрації, якщо хтось із них захоче прийти попрощатися із загиблим.



Попрощатися прийшли керівник апарату Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров, в.о. керівника Служби автомобільних доріг в Миколаївській області Андрій Максименко, віце-мер Юрій Степанець, депутат міської ради Світлана Таранова, керівник Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Симченко. На церемонію прийшли також заступник голови Миколаївської облради Іван Кухта, заступники голови Миколаївської ОДА В'ячеслав Бонь та Олександр Кушнір. А от глава Миколаївської облради Вікторія Москаленко зайшла з чорного входу.



Після церемонії прощання тіло Владислава Волошина відвезуть на батьківщину – в місто Луганськ, де він і буде похований.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. А 19 була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.