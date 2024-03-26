Лотереї та азартні ігри – це різний бізнес, і перший працює по карт-бланшу

Лотереї та азартні ігри – це різні речі. Щонайменше, лотереї в Україні – це монопольний ринок, а інші азартні ігри – абсолютно конкурентне середовище, що регулюється за кардинально іншими принципами. Тож ринок лотерей теж потребує нових і, головне, своїх власних принципів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Зміни до закону про лотереї

Уявіть, закон про лотереї діє ще від 1993 року. Фактично з часів заснування Незалежної України. Відповідно, оператори ринку керуються старими як світ ліцензійними умовами, які розробляв Мінфін. Навіть не згадаю, хто в ті часи його очолював.

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Та ось наче все зрушило з місця, і ми чекаємо на зміни до чинного законодавства. Скажу більше, КРАІЛ нині активно долучається до розробки цих змін.

Виходить так, що старий закон вже не діє, а нові зміни ще не напрацьовані. Тому можна сказати, що лотереї на сьогодні працюють по карт-бланшу. Так не має бути.

Прикро, що і в новому законодавстві можуть бути певні підводні камені, на які вже варто звернути увагу. Дуже не хочу, щоб умови отримання ліцензій були монопольними, тобто під певних учасників. Жодних конкурсів у лотерейному бізнесі не має бути.

Нова монополія не потрібна

Схема проста: пакет документів, ліцензія і нехай працюють. Також є засторога, що і вимоги до операторів лотерейного ринку можуть бути монопольними, якщо не втрутитись.

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Приміром, оператор лотерей за законом повинен мати досвід випуску та проведення лотерей на лотерейному ринку України не менше 10 років. Тобто коло звужується. Хіба це не монополія?

Тому ринок лотерей потребує не просто змін, а якісних змін. Бо "нова монополія" на лотерейному ринку в Україні негативно позначиться на його розвитку. Ба більше, ця тенденція врази скоротить прибутки від лотерейної галузі. Відповідно бюджет не отримає значних сум, які він міг би отримати за умов конкуренції. Тому працюємо над новими змінами відповідально.

І ще. Прозорий і конкурентний ринок лотерей – дуже привабливий для міжнародних компаній. Ми вже зараз з ними тримаємо контакт. Буде прикро, якщо ми його втратимо.