Ефект дежавю

Отже, знову Москва, знову вечір, знову концерт та знову аншлаг. Обставини теракту в "Крокусі" дуже підозріло нагадують те, що відбувалося 2002 року в театрі на Дубровці.

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Тоді під час "Норд-Осту" Владімір Путін так само дозволив групі добре підготовлених бойовиків проїхати через всю Росію та безперешкодно зайти до концертної зали з повною посадкою. Потім Путін 3 дні дозволяв терористам господарювати в цьому будинку, і через 3 дні героїчно наказав героїчному спецназу героїчно штурмувати будівлю – не зважаючи на жертви серед цивільних.

Ба більше, можливо, спеціально просив, щоб жертв було якомога більше. Так би мовити, щоб було кого оплакувати в масштабах "великої держави". Щоб за підсумками теракту кількість жертв не здавалась занадто маленькою для "великої держави", спецназ, доблесно виконуючи наказ господаря, вирішив перестрахуватися і дбайливо закидав приміщення із заручниками газом.

Так на той світ відправилися десятки заручників, яких вони взагалі повинні були рятувати. У результаті Путін зміг показати своїй цільовій аудиторії нову дозу благородного гніву.

За підсумками своєї кривавої постановки у театрі на Дубровці Путін остаточно розв'язав руки своєму репресивному апарату та взагалі силовикам. Згодом йому вдалося добити збройний опір у тимчасово окупованій ним Ічкерії, підняти власні рейтинги та продовжити винищення ЗМІ у Росії.

Як силовики цілу годину "ігнорували" і Путіна, і ЗМІ

Цього разу, через 22 роки, зробити той самий фокус 1 в 1 дуже хотілося, але не вийшло. Причина – "прокляті американці, які нашпигували Росію інтернетом та айфонами". З перших хвилин, якщо не секунд, теракту, відвідувачі "Крокусу", які прийшли послухати групу "Пікнік", почали знімати відео на свої смартфони та викладати ролики в інтернет.

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Одразу ж почали з'являтися запитання: а де ж охорона, де поліція? Це ж величезний концерт-хол, який завжди чудово охороняється. Де хоч хтось, хто намагається зупинити терористів? На відео вони ходили навіть не озираючись, ніби знали, що за ними ніхто не прийде, поки не завершать свою криваву справу.

А тепер уважно – перше повідомлення про те, що у "Крокусі" сталася стрілянина найоперативніші російські пропагандисти опублікували о 19:28 за Москвою. Знаєте, о котрій біля "Крокуса" вперше з'явилися спецпризначенці? О 20:29.



Перше повідомлення про стрілянину на концерті / Скриншот

Про спецпризначенців повідомили аж за годину / Скриншот

Тобто через 1 годину й 1 хвилину ці істоти тільки почали заходити в будівлю, де годину тому вже скоювався теракт.

А тепер найцікавіше – знаєте, на якій відстані від "Крокуса" є найближча будівля з силовиками? За 1 хвилину пішки. Це легко можна побачити на карті. За кілька метрів від концертного залу розташоване головне управління регіональної безпеки Московської області. На сайті цього "великого відомства" зазначено, що воно створене саме в цілях реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки, зміцнення законності та правопорядку, профілактики правопорушень, протидії тероризму та екстремізму.

Однак тут не те що профілактикою не пахло – тут і ніякої протидії не було. Вони цілу годину не помічали ані повідомлень про теракт у всіх російських ЗМІ, ані пожежі в сусідній будівлі, яку було видно, мабуть, з космосу.

І навіть Путін не зміг до них додзвонитися. Адже, за словами Дмітрія Пєскова, Путін знав про все вже в перші хвилини: "Путіну в перші хвилини того, що сталося в "Крокусі", доповіли про початок стрілянини. Президент постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, які запроваджують всі відповідні служби, дав усі необхідні вказівки".

Але ні ЗМІ, ні Путін, ні пожежа не змогли вплинути на швидкість прибуття підмосковних спецпризначенців на місце найбільшого за останні 20 років теракту.

До речі, з цією пожежею взагалі дуже цікаво. Виходить, що терористи увірвалися до будівлі концерт-холу, спокійно ходили собі глядацькою залою і численними лобі. Без будь-яких перепон застрелили величезну кількість відвідувачів, однак цього їм здалося замало. Вони вирішили ще й підпалити будівлю, причому чомусь саме дах. За дивовижним збігом обставин у терористів якраз опинилися з собою місткості з пальним, які дуже зручно помістились у їхні рюкзаки.

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І от якось так ця пожежа невдало розгорілася, дим якось так невдало дув, що спецназ ніяк не міг знайти терористів у будівлі протягом трьох годин. Лише о 23:38, тобто вже через 4 години після початку теракту, з'ясувалося, що терористи покинули місце злочину. Ба більше, залишили місце злочину вони на тому самому автомобілі, на якому в "Крокус" і прибули.

Це при тому, що російські силовики мають цілодобовий доступ до всіх камер спостереження в громадських місцях Москви та області. Це при тому, що всі силові органи Москви та області відразу ж після теракту були підняті по тривозі – принаймні, так стверджують пропагандисти. Але ж ні. Терористів вдалося зловити лише у Брянській області, за 400 кілометрів від "Крокуса".



Де нібито спіймали терористів / Карта

Що важливо – США ще 2 тижні тому попереджали весь світ, що в Москві щось таке готується. Міжнародний розслідувач Христо Грозєв прямо сказав, що, за його даними, ФСБ навіщось сама навчала афганських бойовиків і до чогось їх готувала.

Ця історія дуже сильно віддає і "Норд-остом", і вибухом житлових будинків у Москві та Волгодонську, коли Путін убивав своїх сплячих громадян, і зірваною спробою підірвати людей в Рязані, і з багатьма іншими терактами, вчиненими терористом номер 1 у світі. Адже організатор і режисер цього кривавого цирку – той самий. Мотиви в нього не змінюються – масове вбивство заради об'єднання для скоєння ще більш масових вбивств.

Моє звернення до росіян

Під час свого звернення до росіян Путін повторив нісенітницю фсбшників про те, що терористи нібито намагалися прорватися через російсько-український кордон, який набитий силовиками що з одного, що з іншого боку. Та це не все – задовго до "попередніх даних ФСБ", путінські пропагандисти вже натякали на причетність України до теракту і навіть поширювали діпфейк з секретарем РНБО України Олексієм Даніловим.

Путін вже майже готовий оголосити в Росії нову мобілізацію, масштабнішу, ніж будь-коли. Невипадково в день теракту у Москві почали розсилати електронні повістки. Але в тому й річ, що в Путіна все в цій історії – "трошки майже".

Зараз Путін не впевнений, що росіяни повірять у той маразм, який він знову намагається їм впарити. Поки що є можливість спустити все на гальма. Поки що є шанс "збитися" з українського сліду та "твердо встати" на слід "ІДІЛ". Щоб не здаватися опущеним у відповідь на дії терористів тріумфально повернути в Росію смертну кару, а вже потім, не прив'язуючись до теракту, він може оголосити мобілізацію. Все залежить лише від того, у якому настрої після теракту росіяни.

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Наразі мені здається, що вони не дуже вірять Путіну. Але про всяк випадок я все ж звернусь до них і скажу те, що маю сказати.

Ховайтеся від мобілізації. А ще краще – боріться із терористичним режимом Путіна, який, як бачите, вас вбиває. Ще раз: Путін вас вбиває. І вбиває ваших рідних та близьких. Зв'яжіться з Російським добровольчим корпусом чи ГУР України. Боріться з режимом, поки він не дістав вас особисто.

Пам'ятайте, що у вас є ексклюзивне право працювати по військових цілях. Наголошую, що саме по військових цілях, бо ніхто й ніколи не закликав вас працювати по мирних мешканцях. Ніхто, окрім путінських терористів, у цій війні так не робить.

Допоможіть їх перемогти. Ви самі бачите, що відступати вам більше нема куди. У Росії стає небезпечніше, ніж будь-де, і з цим режимом настав час покінчити.

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