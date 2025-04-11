"Ловець Шахедів" успішно пройшов випробування на Київщині, проєкт масштабують, – Камишін

Система протидії ворожим дронам, відома також як "Ловець Шахедів", успішно пройшла випробовування у Київській області. Тепер проєкт будуть масштабувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, які передає "Ми-Україна".

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Що розповів Камишін про проєкт "Ловець Шахедів"

Олександр Камишін сказав, що в межах проєкту "Ловець Шахедів" уже є кілька виробників, які спроможні виготовляти необхідне озброєння, і кілька виробів, які успішно застосовують.

Якийсь час тому було оголошено вищим політичним лідерством України про те, що є результати першого місяця пілотного проєкту ("Ловець Шахедів" – 24 Канал) над Київською областю. Була добра співпраця наших виробничників з ППО і з командою керівництва області Миколою Калашником (голова Київської ОВА – 24 Канал) та керівником КМВА Тимуром Ткаченком. От в такому конгломераті ми попрацювали місяць над тим, щоб перевірити концепцію, наскільки хороший результат роботи цього місяця,

– зазначив радник президента.

Зрештою, за словами Камишіна, команда доповіла ці результати керівництву нашої держави, після чого ухвалили рішення про масштабування цього проєкту на іншу область.

"Це крутий кейс, коли ми й в системі ППО отримали рішення на основі дронів. І впевнений, що наші виробничі спроможності дозволяють масштабувати його далі. Але, як я вже казав, далі є складнощі з інтеграцією, з навчанням і з застосуванням. Ці складнощі вже на стороні застосування інновацій, провадження інновацій на фронті, але виробничі спроможності в нас сьогодні вже є", – резюмував посадовець.