У Льові додумалися запустити феєрверки посеред ночі: обурливе відео

Понад 100 днів українці по всій території нашої держави здригаються від звуків сирен та вибухів. Тим часом у Львові хтось додумався посеред ночі запустити у небо феєрверки.

Інцидент трапився 11 червня у районі проспекту В'ячеслава Чорновола. Поки що невстановлені особи запустили під час комендантської години в умовах воєнного стану салюти – вони почали вибухати у небі над Львовом близько 3 години ночі.

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Невідомі у Львові запустили феєрверки посеред ночі

Про інцидент на своїй сторінці у телеграмі написав активіст та депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він розповів, що звуки та світло від піротехніки шкодять психологічному здоров'ю людей під час війни, оскільки є подібними до вибухів, й уряд України нині розглядає питання заборони петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів на час воєнного стану.

У Львові посеред ночі хтось запустив феєрверки: дивіться відео

До слова, львівський депутат додав, що наразі в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, яким передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – штраф від 595 до 1 020 гривень.

Крім того, існує відповідальність за порушення законодавчих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил дотримання тиші у населених пунктах. Для звичайних громадян це штраф у розмірі від 85 до 255 гривень.

На жаль, таке ймовірне покарання не стримує окремих "індивідумів", тож залишається сподіватись на ухвалення нового, жорсткішого законодавства, підкреслив Зінкевич. Посадовець закликав людей почати думати своєю головою й перейматися не лише своїми "феєричними забавками", а й тим, до яких наслідків це може призвести для решти людей.

До теми Чому запуски феєрверків і петард під час війни – це неетично і чи заборонять це

Нагадаємо, що подібні інциденти із запуском феєрверків посеред ночі під час воєнного стану траплялися й раніше, зокрема в Одесі, Чернівцях та Києві. Особи чернівецького та одеських "жартівників" вдалось встановити – мешканцю Чернівців правоохоронці при цьому вручили повістку.

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