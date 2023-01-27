"Ловці Шахідів" вже в Україні: як вони захищають енергооб'єкти від російських атак
Джерело:Михайло Федоров
Михайло Федоров розповів, що "Ловці Шахідів", на які відправляли гроші українці, вже працюють. Вони знищують ворожі дрони на території нашої країни.
За словами міністра цифрової трансформації, наразі є 6 систем. Він також пригадав, що ці гроші збирали monobank, Лачен та UNITED24.
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Що відомо про "Ловців Шахідів" в Україні
Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США,
– розповів Михайло Федоров.
Міністр цифрової трансформації пояснив, як працює механізм. Зокрема, комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає:
- виявляти та блокувати ворожі безпілотники;
- випускає свої дрони.
За словами Федорова, Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом. Він летить на швидкості понад 100 кілометрів за годину, перехоплює та приземляє ворожі дрони.
Міністр також показав навчання операторів на полігоні та запевнив: "Всі готові, все готово".
Як "Ловці Шахідів" захищають наші енергетичні об'єкти від атак Росії: дивіться відео
Михайло Федоров запевнив, що "ловці" забезпечують захист енергетичних обʼєктів країни, завдяки допомозі українців. Він подякував кожному, хто допоміг.
Що цьому передувало
- Восени 2022 року monobank, блогер Ігор Лачен та платформа UNITED24 зібрали 150 мільйонів гривень на "Ловців Шахідів". Це навіть на 50 мільйонів більше, ніж було потрібно.
- Кожен, хто задонатив на дрони, брав участь в розіграші браслетів із металу з "Азовсталі". Тоді результати розіграшу опублікував у своєму телеграм-каналі Олег Гороховський.
- Людям роздали тисячу ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", 100 з яких підписав Валерій Залужний.
- Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснював, що "ловець шахідів" – це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати російські безпілотники.