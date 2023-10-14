Лубінець прибув в Єгипет, щоб допомогти українцям в Секторі Гази: там нема води, світла, зв'язку

Український уповноважений з прав людини прибув у столицю Єгипту. Власне, в Каїрі Дмитро Лубінець планує допомагати з налагодженням механізму евакуації громадян нашої держави із Сектора Гази.

У суботу, 14 жовтня, омбудсмен написав про свій приїзд в Єгипет. За його словами, через напад ХАМАС на Ізраїль громадяни України заблоковані у Секторі Гази без світла, води та зв'язку.

Дивіться також У Секторі Гази знайшли тіла полонених ізраїльтян: конфлікт на Близькому Сході триває

"Ситуація критична"

Як зазначив Лубінець, люди в Секторі Гази перебувають у постійній небезпеці через відсутність засобів для існування. Потрібно налагодити послідовність дій задля швидкого їхнього порятунку.

Прибув в Каїр для того, щоб допомогти з налаштуванням механізму евакуації наших громадян із Сектора Гази. Там залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація критична. Наразі термінової евакуації потребують 243 українці, зокрема жінки та діти,

– написав уповноважений з прав людини.

Окрім того, він наголосив, що станом на вечір 14 жовтня залишається заблокованим прикордонний пункт перетину "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази. Тому й президент нашої держави відрядив Лубінця в Каїр, аби він розв'язав це питання.

"Співпрацюю з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Зокрема, провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб", – констатував омбудсмен.

Лубінець акцентував, що цифра 243 українці не є остаточною. Вочевидь, з часом ставатиме відомо усе про більшу кількість громадян нашої держави, що перебувають в Секторі Гази.

Водночас в ефірі національного телемарафону посадовець згадав про домовленості між Єгиптом, Ізраїлем та США, відповідно до яких пункт пропуску "Рафах" має стати коридором для іноземців, що хочуть покинути Сектор Гази.

За дві години до евакуації МЗС Ізраїлю повідомило, що вони з невідомих причин не гарантують безпеку, тому відкликають цей дозвіл. Наш посол відправив ноту протесту. Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадян України та інших іноземних держав.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Слід сказати, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук не підтвердив чутки про громадян нашої держави, що перебувають в полоні бійців ХАМАС. Разом з тим він наголосив на важливості евакуації українців зі Сектора Гази.